ÅÏÊÕÅí¤¬9²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÈá´ê¤Î½éV ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤·¤È¤±¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï23Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö5¡úSTAR¡¡GP2025¡ß¥ê¥Ù¥Ñ¥Á¡¦¥ê¥Ù¥¹¥íÍ¥¾¡·èÄêÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ï½à·è¾¡¤ÇÍùÆî¤òÇË¤Ã¤¿AZM¤È°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤òÇË¤Ã¤¿ÅÏÊÕÅí¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡½øÈ×¤ÏHATE¤Î²ðÆþ¤Ç¾ì³°Àï¤Ç¤ÏAZM¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¡£5Ê¬¤¹¤®¤ËAZM¤¬¥Ö¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÇHATE¤ò½³»¶¤é¤¹¡£20Ê¬¤¹¤®¡¢AZM¤¬¤¢¤º¤ß¼÷»Ê¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤Ë¤¤¤¯¡£Ï¢Â³¤¢¤º¤ß¼÷»Ê¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡£ÅÏÊÕ¤¬21Ê¬11ÉÃ¡¢¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤«¤é¤ÎÂÎÀª¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤ËÆÍ¤»É¤¹¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È3¤òÃ¥¤¤¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥È¤È²¦´§¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÏÊÕÅí¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£9²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥½¤É¤â¤Ë¤ÏÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡£Í¥¾¡¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤É¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Á´À¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡£ÅÏÊÕÅí¤¬¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ÎÎÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£