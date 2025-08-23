【しまむら】がかなりオシャレ！ 高見え度100点♡「上品アイテム」

ちょっとしたこだわりアイテムは、グッとセンスあるおしゃれな着こなしに導くカギになるかも。【しまむら】には、手に取りやすい価格で気軽にコーデを格上げできそうな「上品トップス」が豊富に揃っています。素材やシルエットにさりげないアクセントが添えられ、大人コーデにマッチ。1枚で着てもレイヤードしてもキマりそうな、高見えトップスをチェックしてみて。

さりげない肌見せが上品 & おしゃれ

【しまむら】「アシメカットプルオーバー」\1,419（税込）

首元のアシンメトリーデザインが視線を引き、シンプルな着こなしでも印象的に見せてくれそうなトップス。ちょっとした肌見せが上品さもキープし、大人コーデのセンスを格上げ。程よくフィットするリブ素材と、フレア袖のメリハリもおしゃれ見えのポイント。手元を華奢に演出し、女性らしさをプラスできそうです。

上品見えする素材でグッと大人っぽく

【しまむら】「シアーベロアプルオーバー」\1,419（税込）

ほんのり光沢のあるベロア素材と、胸元のリボンデザインがフェミニンな高見えトップス。ブラウンの落ち着いたカラーが、甘すぎず大人女性の着こなしにマッチ。ベロアながらもシアー感があって軽やかな抜け感をプラスし、秋口の暑さが残る日にもおすすめです。

