アイドルグループ「ゆめのうさぎ」メンバーでグラビアアイドル・木村夢叶（ゆめか＝19）が、8月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ウエストほっそ！見事なカーブを描くボディライン

自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載。同時発売のデジタル写真集「ペットな彼女」の表紙も披露し「今回のデジタル写真集では、ペットみたいに甘えてきたりなゆめが見れます」とアピールした。



身長148センチと小柄ながらしっかり凹凸のあるオトナボディの持ち主。同誌への登場は2度目となるが、素肌にオーバーオールのギリギリショットも披露するなどしており「前回と違って大人！！セクシー！！も見れちゃいます、、」と自信たっぷりだった。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載されている。「ゆめのうさぎ」でのキャッチコピーが「ゆるふわ合法ロリ系アイドル」であることについて「自分で言うのは、ちょっと恥ずかしいですね（笑）」とツッコミを入れていた。



同号ではグラビアアイドル・一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭グラビアを担当。福井梨莉華、逢田珠里依、小日向優花、峰島こまき、瀬戸環奈も登場している。



（よろず～ニュース編集部）