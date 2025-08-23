8月22日、川栄李奈がInstagramを更新した。

【写真】美肩チラ見せのノースリーブSHOTなども公開

同日に自身初の写真集「youphoria」を発売した川栄。今回の投稿では、「29歳最後の日、そして30歳最初の日 いろんな私が詰まった最初で最後の写真集になっています。」「もうなんの悔いもない、幸せだ〜」とコメントし、ブラックのオフショルダードレスを着こなした姿や、美肩をチラ見せしたノースリーブSHOT、ケーキを手にした笑顔SHOTなどを公開した。

また、「そして明日から東京大阪お渡し会」「やっと会えるねぇぇ」「元気いっぱいで会いましょう！ 待ってます」とも綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「おめでとうーっ！！」「かわいすぎです」「背中も肩も綺麗」「美人」「すごく大人っぽくてかわいい」などの反響が寄せられていた。

川栄は、2010年にAKB48第11期研究生オーディションを経てデビュー。現在は女優としてさまざまな作品で存在感を発揮しており、今年10月スタート予定のTBS系ドラマ『フェイクマミー』では波瑠とダブル主演を務めることが発表されている。

画像出典：川栄李奈オフィシャルInstagramより