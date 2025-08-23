テレビを観たいワンコと絶対に阻止したいアヒルの攻防戦…？まるでカップルの日常のような光景が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で44万回再生を突破し「絵本の世界」「絶対中身人間やんｗ」「仲良しで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『テレビを観たい犬』VS『阻止したいアヒル』種族を超えたカップルのような光景】

まるでカップル！？テレビを巡る攻防戦

TikTokアカウント「oztonkm」に投稿されたのは、種別を超えた仲良しさんたちの日常。ミニチュアダックスフンドの「ドロシー」ちゃんと、コールダックの「ガーガー」ちゃん。コールダックはアヒルの約1/4の大きさであり『世界最小のアヒル』といわれる鳥です。

とある日、何やら揉めているようなふたりの姿があったそう。実はテレビを観たいドロシーちゃんと、絶対に阻止したいガーガーちゃんの間で押し問答となっていたのだとか。

テレビから目を離さないドロシーちゃんに『ねぇねぇ！』とくちばしでつつくガーガーちゃん。その光景はまるで種別を超えたカップルのよう…！

テレビ見ないで！とくちばしでツンツン！

何度もドロシーちゃんの両手をツンツンとつつくガーガーちゃんですが、まったく動こうとしなかったとか。朝の情報番組を見ていたそうですが、よっぽど面白かったのでしょうか。

負けてたまるものか！とつつく勢いと激しさは増しますが、ドロシーちゃんには通じない模様。

結局諦めたガーガーちゃんはその場を立ち去ったといいます。この勝負はドロシーちゃんの勝利といったところでしょうか…！？

ふたりの微笑ましい光景には「わたしと彼氏の日常ｗ」「ワンコの面倒そうな感じかわいい」「仲良しだね」といったコメントが寄せられています。

何だかんだ仲良しなふたり♡

別投稿には、やっぱり仲良しなふたりの日常が紹介されています。おもちゃをくちばしで器用に咥えたガーガーちゃんがやってきたのはドロシーちゃんのところ。目の前でおもちゃをフリフリする様子は『いいでしょ～！』と見せびらかしているよう。

ガーガーちゃんが楽しそうに遊ぶ姿に興味が湧いてきたドロシーちゃん。一瞬の隙をついておもちゃを強奪！返してアピールもむなしくおもちゃを譲り渡してしまったガーガーちゃんなのでした♡

投稿主さんのお家には、ほかにもウサギやモモンガなど多種多様な生き物たちが暮らしているそうですよ。ドロシーちゃんとガーガーちゃんの日常も、TikTokアカウント「oztonkm」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「oztonkm」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております