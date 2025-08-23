¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¡Ä¾®ÇÈ¤È¤Î·ãÀïÀ©¤·IWGP½÷»Ò²¦ºÂ£Ö£±¡¡Îëµ¨¤¹¤º¤¬Ä©ÀïÌ¾¾è¤ê
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÂÀÍÛ¿Àá¤³¤È£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¾®ÇÈ¡Ê£²£¹¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±£±¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¡£½à¡¹·è¾¡¡Ê£²£°Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÅÏÊÕÅí¤ËÇÔ¤ì¤Æ½éÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë³«ËëÀï¡Ê£··î£²£·Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ç¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾®ÇÈ¤Ë¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡õÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤µ¤ì¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï·ãÅÜ¤·¤Ê¤¬¤é¼õÂú¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¾®ÇÈ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È´éÌÌ¤ò½³¤é¤ì¤Æ¾ì³°¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¤âÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¥¥ã¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¾®ÇÈ¤Î¶Ë°»¦Ë¡¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄã¶õ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ÆÈ¿·â³«»Ï¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾®ÇÈ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï³ù¸Ç¤á¡¢ÒÄ¸Ç¤á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡£±£µÊ¬²á¤®¡¢¥Ø¥¤¥È¤Î°¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£³«ËëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤Î»Ä¤ë¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¼¹Ù¹¤Ë¹Ê¤á¾å¤²¤é¤ì¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤ËÎ¢Åê¤²£²Ï¢È¯¤òÈ¯¼Í¡£¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¶¯Îõ¤ÊÆ¬ÆÍ¤¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï²¦¼Ô¤¬¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤ò·è¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï¡ª¡¡¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬¸ý¤À¤±¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÇÍÅÝ¤¹¤ë¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾®ÇÈ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ï½éËÉ±Ò¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤«¡©¡¡»ä¤Ï¡¢¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¥Ê¥áÉå¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤«¤éÉ¬¤ºÄÉÊü¤¹¤ë¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬»ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤«¤éÄÉÊü¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤Æ¤á¤¨¤Î¤³¤È¤ò½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤«¤éÄÉÊü¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥Ø¥¤¥È¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤òµÊ¤·¤¿Îëµ¨¤¹¤º¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬¾¡¤Ã¤¿»þ¤è¤êÀ¼±ç¤¬¤¹¤´¤¤¤è¡£¤ªÁ°¤Ï¶¯¤¤¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤ªÁ°¤Ï¶¯¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡£¶¯¤µ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÌÇò¤ß¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Îëµ¨¤ÎÄ©Àï¤ò¼õÂú¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢£¹·î£¶Æü²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î£Ö£²Àï¤òÍ×µá¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤â²÷Âú¤·¡¢²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Æ¤á¤¨¤Î¤³¤È¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡££É£×£Ç£Ð½÷»ÒÁª¼ê¸¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡¢»ä¤¬É¬¤ºËÉ±Ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£