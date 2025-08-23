田村淳、別荘”購入”を報告 寝室2つにプール＆サウナ備え ルームツアーも公開
お笑い芸人の田村淳（51）が23日、自身のYouTubeチャンネル「田村淳のセカンドライフch」を更新。別荘を”購入”したことを報告した。
【動画】寝室2つにプール＆サウナも設備が充実！別荘購入を報告した田村淳
冒頭で「別荘を購入いたしました」と報告した田村。「タイムシェアの別荘」と説明し、「群馬県みなかみ町にあります。ここの10日間をゲットいたしました」と実際の建物を披露した。
動画ではルームツアーも実施。1階には寝室が2つ。2階のリビングからは、緑あふれる山々の風景が目の前に広がり、プールも備えられている。田村は「うわあ。手に入れました。私の別荘です」と満足な様子。さらにはサウナもあり、水風呂、外気浴を楽しめるようになっている。充実した設備に「ぜいたく」とつぶやいた。
電子レンジやコーヒーメーカー、食器一式が用意されているほか、その場でカップ麺やドリンクを購入できるコンビニ機能も。ルームツアーを終えた田村は「僕も新しい人生をスタートさせたので、ここでいろいろとゆっくりと考えながら第2の人生を楽しみたいなと思っております」と話した。
