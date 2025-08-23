演歌歌手の羽山みずきが２３日、山形・鶴岡市の荘銀タクト鶴岡で「羽山みずきデビュー１０周年記念コンサート〜夢は今もめぐりて〜」を行った。

同市出身の羽山は久しぶりの地元凱旋（がいせん）。満員のファンを前に「感動して涙が出そう」と開催を喜び「この荘銀タクト鶴岡でいつかコンサートをしたいと思っていました。皆さんのおかげで１０周年のコンサートを行わさせていただけました」と感謝した。

昨年１２月にリリースした新曲「みちのく純恋歌」など２４曲を歌唱。事務所の先輩・森田健作に直接歌唱許可をもらった「さらば涙と言おう」、地元の方言・庄内弁で歌う「木蘭の涙」なども披露した。

デビュー当初の映像が流れると「小さいころから歌が好きで、当時は美空ひばりさん、川中美幸さん、島倉千代子さんの歌を歌詞の意味全くもわからず歌っていた」と回想。続けて「大人になった今では少しずづ意味がわかってきた」と笑みを浮かべた。

コンサート終了後には、東京第一ホテル鶴岡でトーク＆ライブショーを開催。２４日には鶴岡市内を巡るバスツアー「羽山みずきと『歩き、祈る』出羽三山 羽黒山 バスツアー」を開催する。