驚愕！「15万返金しろ」退職前の有給消化を阻止するため社長がふっかけてきたトンデモ話【ママリ】
なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。職場を退職するにあたり、貯まっていた有給を使い切ってから辞める経験をした人もいるのでは。しかし職場によっては使い切れなかった有給を放棄せざるを得ない場合もあるかもしれません。さらに、ブラックな職場では有給を放棄するように仕向けられることも…？
主人公のなしえは、夫と保育園児の娘との3人家族です。育休が明けるのを機に、元の職場に復帰し、保育士として働いていました。元の職場である民間経営の保育園は育休に入る前からブラックよりな職場だな、となしえは感じていました。ただ、育休が明けて戻ってみると以前よりもブラック度が増しているように感じ、戸惑います。元凶はこの園を経営している社長。自分の儲けばかりを優先して、職員のことや子どもたちのことを全く配慮しません。コロコロと職員の配置を変える、補助金をもらうために職員の働き方についてデータを改ざんしようとする、挙句には法にも触れるやり方で職員の「雇用条件」を変更してきました。
とうとう愛想の尽きたなしえは辞職を決断しますが、辞職に際し貯まっていた有給を使い切ろうと考えます。退職に際した有給消化について、社長との交渉は一筋縄ではいかないだろうと予想はしていたものの、社長の言い分はなしえの想像の上をいくものでした。
労働者にとって当然の権利である有給休暇について、こんな風に取り扱われたら本当に心が芯から冷え切ってしまう気がしますね。「こんな人間と関わるくらいなら権利を放棄してさっさと縁を切ろう」という気持ちはとっても共感できます。
退職前に有給を消化しようとしたら「15万返せ」ってどういうこと？
一方で、こうした「やったもん勝ち」な経営者については、「いつかバチが当たる」とかではなく、しっかりと法の下で裁かれて欲しいものだと思います。立場の弱いもの、声をあげにくいものが泣き寝入りをしておけばうまくまわる…そんな社会はさっさと幕を閉じて欲しいと心から思います。
