¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î6Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨18ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢5·î21Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè10»î¹ç¡õ94Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨4¾¡ÌÜ¡Ê7ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£DeNAÀï¤ÏºòÇ¯7·î27Æü¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤«¤é4Ï¢¾¡¡£
¡¡¾Ð´é¡¢¾Ð´é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¡¢¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡ÖÄ¹¤¤¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Èµå¿ô¤¬²¶¤ÎÇØÈÖ¹æ¤À¤«¤éÂå¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ83¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤Î83µå¹ßÈÄ¤À¤Ã¤¿¡©¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°æ¾å¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢²ÜÌ¾¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¤òÅê¤²¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¸·¤·¤¯¡È°¦¤Î¥à¥Á¡É¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¡£°æ¾å¤Ï»Ø´ø´±¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£