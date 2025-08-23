女子プロレスのスターダムは23日、大田区総合体育館で「5★STAR GP2025×リベパチ・リベスロ優勝決定戦」が行われた。

IWGP女子選手権は王者・Sareeeと小波を下し初防衛に成功した。2人は5★STAR GPの予選で対戦し小波が勝利した。20日の後楽園大会で小波が挑戦表明。リングで黒いペンキでSareeeの顔を黒く塗ったことで王者が怒り心頭。小波の挑戦を受けることになった。

試合は王者が優位に試合を進めながらもHATEが介入。15分すぎ、小波の椅子攻撃から胴締め裸絞めに苦戦も18分15秒、リストクラッチ式裏投げからの体固めで小波を下し、Sareeeが初防衛に成功した。

マイクを手にした王者は「やっぱり一夜限りのヒロインだったな。お前みたいのを口先だけというんだよ」と見下すと場内は大ブーイング。さらに「次の相手はいないのか」と挑戦表明がないことにいらだつ始末だ。

これに鈴季が登場。「Sareeeお前強いな。そんなに強いのになんで人気ないんだ。そんな強さはいらない」と言うと、王者が「お前、何しに来たんだ。挑戦するのかよ」と催促するお粗末さでやっと挑戦表明。「9月6日の横浜でタイトル戦やってやりますよ」と9月6日の横浜武道館でのタイトル戦が決定した。

バックヤードでは「鈴季は5★で一番歯ごたえがあったが、なめくさってるのでしっかり教育してやります」と2度目の防衛に自信満々だった。