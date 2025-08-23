◇バレーボール女子 世界選手権（8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール世界選手権の初戦に挑んだ日本(世界ランク5位)は、カメルーン(同44位)を3−0(25−21、25−17、25−19)で破り、白星発進を飾りました。

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。日本はプールHでカメルーンやウクライナ、セルビアと同組です。

ランキングで大きく上回る日本ですが、第1セットは4−9とリードを許す展開。それでも石川真佑選手のサービスエースが飛び出すなど、11−11で追いつきます。その後、互いに点を取り14−14からは、今月19歳となった秋本美空選手のスパイクやサーブでポイントを奪取。さらには石川選手のバックアタックや堅い守りから得点につなげるなど、逆転でセットを奪いました。

最初のセットを苦しんだ日本ですが、第2セットは序盤からリード。関菜々巳選手がサーブで3本ポイントを奪うなど、中盤以降突き放し、25−17の大差で奪います。

第3セットは序盤、1−5と再びリードされますが、北窓絢音選手や秋本選手ら若き代表選手がポイントを奪取。すぐに追いつきます。中盤以降は徐々に引き離し、ストレート勝利を飾りました。

元日本代表の大友愛さんを母を持つ秋本選手。この試合、両チームトップ18得点記録しています。

▽プールH 日本の日程第1戦 ○3−0 カメルーン第2戦 ウクライナ(8月25日)第3戦 セルビア(8月27日)