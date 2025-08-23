【車送迎、断ったら炎上！？】試合の日に運転手が体調不良「遅刻はダメ！」＜第12話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第12話 アクシデント【スズネの気持ち】
【編集部コメント】
シホさんもマイさんと同じく、運転はあまり得意ではないそうです。ですが優しくてイヤと言えない性格のため、スズネさんの（有無を言わせぬ勢いの）お願いを断りきれませんでした。そして送迎中、思わぬアクシデントが。シホさん、急な体調不良に襲われてしまいました。同乗しているスズネさんはシホさんの体調よりも、練習試合に間に合うかのほうが気になっているようですね……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
