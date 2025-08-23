¡Ö²ÖÃË¡×²ÖÂôÎà¤«¤é20Ç¯¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¶»¥¥å¥ó²¦»ÒáºÇ¿·»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ♡¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹!?
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Î²ÖÂôÎàÌò¤Ê¤É¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢42ºÐ¤ÎàËÜÎÎÈ¯´øá»Ñ¡Ä¡£SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÂç¿Í¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¡£10·î16Æü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë±é¤¸¤ë´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÈÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤Ï·éÊÊ¤¹¤®¤ëÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸æÁâ»Ê¤ò±é¤¸¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨Ìò¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤È½Ð²ñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ý¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢´Å¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Î½ý¤òÍ¥¤·¤¯Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°Ê³°¤Ë¤âÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍ½¹ðÊÔ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â¸«¤¿¤¯¤ÆÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Êª¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®·ª¤¯¤ó¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Þ²¿²óÌÜ¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ì²ÖÂôÎà¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®·ª½Ü¤Ë¿»¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¡ÖÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ♡¡×¡Ö¤â¤¦Îø¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿♡ ÀÕÇ¤¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤Ï¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¥·¥ê¡¼¥º¡×(TBSŽ¤2005Ç¯¡Á)¤Î²ÖÂôÎà¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓŽ¤07Ç¯)¤Îº´ÌîÀô¤ä¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓŽ¤12Ç¯)¤ÎÆü¸þÅ°¤Ê¤É¤ò¹¥±é¡£Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹àÅö¤¿¤êÌòá¤ò¿ôÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£