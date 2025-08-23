「ボディメイクというほどではないんですけど、週に1〜2回ピラティスに通っています。柔らかみがある体のラインを保つことを意識しているので、インナーマッスルを鍛える感じですかね。あとは、市民プールみたいなところで、まわりの人が驚くくらいグイグイ泳いでいます（笑）」

多彩な表情と抜群のプロポーションで、人気を博す竹内花。グラビアに加えて、今年から「RIZINガール2025」を務めるなど、活躍の場を広げている。

「最近、あらためてグラビアが好きだなと思うんです。だから、より体のことを考えるようになり、生活をガラッと変えてみたんです。食事制限をして痩せようというのではなく、運動をするのもその一環で。休みの日も、以前は家から出ないことが多かったんですけど、いまは友達と会うことが多いですね。性格的にも人見知りな部分が少しずつなくなり考え方もポジティブになって、友達が増えて関係も濃くなった気がします」

その変化は、現在出演中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）の撮影に臨む姿勢にも、及んでいるという。

「演技の仕事は経験が少なく、まだまだ勉強中です。だから現場では、スタッフさんと自分からコミュニケーションを取るようにしています。わからないことはちゃんと聞きたいですし、ダメ出しでもなんでも、気づいたことは言っていただける関係性を築きたいんです。ひとつの現場でより成長できるように、積極性は持ち続けたいですね」

たけうちはな

27歳 1998年8月11日生まれ 愛知県出身 T160・B86W59H89 グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」を務め、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）出演と、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@_takeuchi87）、公式Instagram（@_takeuchi87）にて

※FLASHデジタル写真集『誘惑の先には…』は各電子書店で発売中!

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！

写真・佐藤佑一

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・萩村千紗子