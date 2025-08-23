「大人になった菅原の成長を見届けていただける作品になっていると思います」

2nd写真集について語るのは、SKE48の菅原茉椰。写真集ではこれまでにない露出に挑戦したカットも。

「写真集には “生まれたての姿” もあります。芸術的というか、菅原自身も惹かれたカットなので、見てほしいです」

8月末にSKE48を卒業する。卒業後は「地元・宮城県の活動を増やしたい」という菅原。ずばり地元の魅力は？

「都会すぎず、田舎すぎず、ちょうどいい塩梅で、地元でない方も『過ごしやすい』と言ってくださる場所です。ぜひ遊びに来てほしいですね」

すがわらまや

25歳 2000年1月10日生まれ 宮城県出身 2015年にSKE48のメンバーとして活動を開始。グループのビジュアル担当として人気を集め、2018年にはAKB48のシングル表題曲の選抜メンバーにも選出された。8月31日をもってグループを卒業予定。『SKE48 菅原茉椰2nd写真集 Opportunity』（白夜書房）が発売中。そのほか最新情報は、公式X（@maya_sugawara）、公式Instagram（@maya_sugawara）にて

写真・藤原 宏