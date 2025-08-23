歌手和田アキ子（75）が23日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。この日、全国高校野球選手権で優勝した沖縄尚学を祝福した。

番組中盤、アシスタントのフリーアナウンサー垣花正（53）が「スポーツに関する情報」とし、夏の甲子園、決勝の結果を報告。「西東京代表の日大三高対、沖縄代表の沖縄尚学は3対1で沖縄尚学勝ちました」と伝えられると、「ひゅっひゅ〜」と喜びの声が上がった。

和田が「良かったね〜。何年ぶり？ 何十年ぶりでしょ」と聞くと、垣花アナは「沖縄県勢としては15年ぶりの優勝です」と答えた。

垣花アナが「3対1ですから接戦だったんですね」とコメントすると、和田は「日大三高でしたっけ？ あそこも頑張りましたもんね」とたたえ、「そうです、そうです、本当に。両チームともあっぱれですよ」と垣花アナも続いた。

そして沖縄出身の垣花アナが「私は沖縄県勢が勝つというのは久しぶりでうれしいです」と話すと、「そら、もう君は沖縄やからな」と和田。垣花アナは「やっぱりちょっとね。そんなに普段から郷土愛があるとは思わないんですけど、高校野球になると変わるんですよね。何かちょっと違うんですよ」と語った。

和田は「やっぱり高校生って無垢（むく）って言ったら変だけど、高校野球って何か清らかな感じがするからね。うちら大人になると、ちょっと汚れてるやんか、いろんな意味で」と思いを明かすと、垣花アナは「分かります。青春なんですよね。彼らの青春をどこか自分も重ねて、何か今は違うけど、ちょっとタイムスリップするというか」と語った。

そして和田は「こんなん言うたらアカンけど。言うたらアカンけど、言うけど。沖縄の人はお酒好きやから、今日はもう大宴会やろうね…。はぁ〜、いいね〜」と話した。

そして板垣アナは、大会前に沖縄県知事が「今日は県の中の機能がストップする時間もあると思います」とコメントしていたことを上げ、「それぐらい県民が何もかも手を止めて、これに集中するだろうっていうふうに事前にお知らせしていた」と説明した。

そして和田が「良かったね〜、おめでとうございます」と再び祝福し、垣花アナは「私もありがとうございますって言っていいんでしょうか」と喜んだ。