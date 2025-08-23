飲み屋で聞いた薄気味悪い話、まさか悪霊？ 何もない部屋から険しい顔で見つめてくる女
不穏な噂が流れる学校の絵。日を追うごとに可愛くなっていくのはなぜ？／100％除霊する男3（1）
『東京都北区赤羽』でおなじみの漫画家・清野とおるさんが挑戦するのは、「一度でいいからオバケを見たい。でも怖い…けど見たい…怖い怖い…やっぱ見た〜い！」そんな好奇心から始まった、心霊・怪奇スポットでの飲酒！
清野さんが友人や知人、他人から直接聞いた「怪談」たち。その怪奇現象が起こったスポットにお邪魔して「日常と非日常の狭間で飲酒しよう!!!」という「攻めの飲酒」では、なんとも言えないゾクゾク感が清野さんのお酒を進めさせて…!?
※本記事は清野とおる著の書籍『東京怪奇酒』から一部抜粋・編集しました。
■恐怖の303号室
この後、清野さんはオバケがでるかもしれない…という緊張感の中、怪奇スポットでお酒を飲むことにハマってしまったそうです。結局、肝心のオバケには出会えなかったそうで…。
「オバケを信じたい気持ちはあるのですが、明確にオバケを見た経験がないので、実は、いまだに半信半疑です。100％信じるためにも、やはり一度はオバケを目撃する必要があるんですよね。
もし会えたら、死んじゃった経緯とか、そこからオバケになってしまった経緯とか。はたまた、オバケの日々ってどんな感じなのかとか、生前のプライベートな話とか、もういろいろ、たくさん聞いてみたいです」と語って下さった清野さん。
清野さんがオバケを見ることができるのか、今後の動向にも注目ですね！
著＝清野とおる／『東京怪奇酒』