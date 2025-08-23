乃木坂46、動画の“裏側”が話題に “カメラマン”の姿にファン歓喜「可愛すぎる」
乃木坂46の公式インスタグラムが22日、動画を公開。撮影の“裏側”を披露し、ファンから「カメラマンかわいい」と反響が寄せられている。
【動画】“カメラマン”が「可愛すぎる」と話題になった動画
この日投稿されたのは、賀喜遥香、林瑠奈、弓木奈於が39thシングル「Same numbers」に収録されているユニット曲「ってかさ」に合わせて踊る動画。「ってかさ、これ誰が撮ってると思う？」とのコメントとともに公開された。
続いて投稿された新たな動画では、「ってかさ、これあーやが撮ってたんだけどうまくね？」とつづり、先ほどの映像を撮影していたのが小川彩であることが明かされた。小川はタブレットを手に笑いながら3人のパフォーマンスを撮影し、その様子を遠藤さくらも見守っていた。
メンバー同士で楽しげに撮影を行う様子に、ファンからは「あーや、めっちゃ笑ってる」「ってかさ、あーや可愛すぎる」「カメラマンさんはとてもかわいいです」「最高」といった声が寄せられている。
引用：「乃木坂46」インスタグラム（＠nogizaka46_official）
