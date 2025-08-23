「イースタン、西武−ヤクルト」（２３日、ベルーナドーム）

ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発した。移籍後３度目の実戦登登板は４回１／３を８安打６四死球４失点でマウンドを降りた。一回に３連打を浴びて２点を先制される苦しい立ち上がり。３戦連続で失点を喫した。

初回無死一塁から平沢に右中間に適時三塁打を浴び先制点を献上した。続くセデーニョに中前適時打を浴びて２失点目。三回にも１失点を喫した。通算４８１本塁打のレジェンド・中村剛との対決は四回まで３打数無安打。四回は痛烈な投手強襲ライナーだったが落ち着いて捕球した。五回は先頭打者に四球を許し、適時二塁打を浴びて４失点目。さらに２個目の四球を与えたこの回の途中で降板した。

前回１７日のイースタン・楽天戦（戸田）は最速１４６キロを計測したが３回を６安打３四球６失点。「何を言っても結果が６失点なので、そこだけは変わらない」と反省を口にした。移籍後初登板した１０日の２軍西武戦は２回０／３を２失点で４四球を与えたが、「（１０日より）全然いいボールも多かった。いい部分も悪い部分も両方出た」と振り返えっていた。

ＮＰＢ復帰後１軍初登板を見据え、露呈した球威や制球などの課題と向き合い今回の３度目の実戦マウンドに上がった。