¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤¡¡×¥»¥ì¥Ã¥½¹áÀî¿¿»Ê¤¬ÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Çº£µ¨£²ÅÀÌÜ¡ª ¥Û¡¼¥à¿À¸ÍÀï¤ÇÀèÀ©ÃÆ¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤µ¤²¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï£¸·î23Æü¡¢J£±Âè27Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¿¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢35Ê¬¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ´Ö»ê²¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¡£º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤µ¤²¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ä¤ó¡×¡Öº£Æü¤Î¹áÀî¤Ê¤ó¤«¥¹¥²¡¼¤Ê¡×¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤«¡×¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹áÀî¤Ï³«ËëÀá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¡Ê£µ¡Ý£²¡Ë°ÊÍè¤ÎÆÀÅÀ¡£º£µ¨£²ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
