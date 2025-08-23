¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¹¥¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ»³¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë³°Ìî¼ê¥Á¥¯¥ê¡Ö¶¹¤¤¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î¹¥¼é¤ò¤Û¤á¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿¦¤Î³°Ìî¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Ãæ»³¤Î¼éÈ÷¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£·¬¸¶¤¬±¦Ãæ´Ö¤ò±Û¤¨¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Ãæ»³¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂÇµå¤ò½èÍý¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃæ·ÑÌò¤ÎµÈÀî¤ËÁ÷µå¡£ËÜÎÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ãÁö¤·¤¿°ìÁö¡¦²ÜÌ¾¤òÊá¼ê¡¦¹ÃÈå¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÃæ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤«¤Í¡¢¤¦¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï°ìÈÖ¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤±¤Æ£¶²ó¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜ¿¦¤Î³°Ìî¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¤¤ë³°Ìî¡Ê¤Î¼éÈ÷¡Ë¤¬¶¹¤¤¤«¤é¤Í¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆâÌî¤«¤é¤¤¤Ã¤¿»Ò¤¬°ìÈÖ¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²¿Ç¯³°Ìî¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£