【明治安田J1リーグ】柏レイソル 4−2 浦和レッズ（8月22日／三協フロンテア柏スタジアム）

【映像】緩めシュートをトンネルした瞬間

浦和レッズのGK西川周作が、痛恨のトンネルで失点した。ファンからは様々な声が噴出している。

浦和は22日、明治安田J1リーグ第27節で柏レイソルと敵地で対戦した。2ー1と1点リードで迎えた83分に同点とされる。

柏のMF瀬川祐輔がボックス内で右足を振るが、うまくミートできずにボールは後方に転がる。これを回収したFW細谷真大が左足を振り抜くと、グラウンダーの緩やかなボールとなったが、西川の股下を抜けてゴールネットを揺らした。失点の瞬間、西川は悔しそうに地面を叩いた。

このシーンについてファンの意見はさまざま。SNS上では「これはきつい」「西川選手それは止めてほしい」「西川これ止められないんだ…」「西川弾けよこれ」「西川股抜きされてる」「これはなんとか出来ただろう」と西川のプレーに対する批判的なコメントがあった。

一方で「これは悔しい失点だなー」「くやしいやつ」「まあでも西川に文句は言えん」「みんな瀬川に引っ張られちゃったもんな」「そもそも打たせない守りをしなきゃ」「安居のカバーが後少し早かったら」など擁護する声も見られた。

同点に追いつかれた浦和は、90分、90＋6分にも失点。上位進出を狙う大事な一戦で悔しい逆転負けとなった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）