フィギュアスケート女子の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、自身の演技に手応えを感じている。

東京夏季大会初日（２３日、ダイドードリンコアイスアリーナ）のショートプログラムでは、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）など全てのジャンプを着氷。大きなミスなくまとめた。７０・５９点をマークし「体の動きも良かったし、イメージ通りにしっかり体を動かせた。全てが一連の流れになるように、途切れずに流れるように演技をすることを意識してやってきた」と頬を緩めた。

直近の合宿ではジャンプ、スピンなど一つひとつの動作を入念に確認。４回転トーループも１日約１５分の間で「絶対に降りる」と短期集中で取り組んだという。２４日のフリーでは４回転トーループを投入予定で「自信を持ってプログラムに入れるところまではもう少しって感じだけど、単体の中ではすごく自信持って入れることができるようになってきた」と明かした。

２０２３年秋には国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認大会で日本女子初の４回転トーループを成功。２６年ミラノ・コルティナ五輪イヤーに、再び存在感を示すことはできるか。