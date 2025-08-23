スピンキック＋裏拳対“180度”開脚ムーンサルト。ネクストブレイク候補のセクシーな女子レスラー3人によるタイトルを巡る戦いに注目が集まっている。

【映像】“セクシーでカッコいい” スピンキック→強烈裏拳

WWEの第3ブランドNXTが8月24日（日本時間25日）に開催する『NXT Heatwave 2025』。注目選手としてケラーニ・ジョーダンとローラ・ヴァイスがピックアップされた。華やかな体育会系女子のケラーニと、MMA仕込みの武闘派ローラ。その対照的な魅力がクローズアップされている。

『NXT Heatwave』では次期NXT女子王座挑戦者を決めるトリプルスレッド戦（ジェイダ・パーカー vs ケラーニ vs ローラ）が行われる。その前哨戦となった直近の試合では、ローラがスピンキックやバックブローといった切れ味鋭い打撃で圧倒。ケラーニは180度開脚からロープの反動で繰り出すアクロバティックな“スプリットレッグド・ムーンサルト”で決め、カウント3を奪った。

1週間後にはライバルとして激突する2人だが、この試合では絶妙な連携で勝利。ファンからは「凄い裏拳だな…」「この調子で2人が戦ったらどうなるんだろう」「いい対決を期待する」「美しくてセクシーで素晴らしいレスラーたちだ」と絶賛のコメントが相次いだ。

衝撃のタッグから一転、ライバル戦へと突入する2人の視線は同じ場所を向いている。目標はジェイシー・ジェーンの保持するNXT女子王座。ヒールユニットを結成して天下取りに成功したジェイシーとの抗争を継続しつつ、「Heatwave」での対戦に向けた共闘が伏線となり、ファンの期待はさらに高まっている。

