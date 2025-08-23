【ライブレポート】DXTEENが大阪でファンミーティング開催！「大好きだよ！」（大久保波留）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DXTEENが、8月22日にファンミーティング『2025 DXTEEN SUMMER PARTY ～BOY MEETS LOVE in OSAKA～』を大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催した。

■ファンミーティングならではのゲームコーナーも

本公演前のスペシャルミニアライブでは、3曲を披露。「NICO（DXTEENのファンネーム）、今日は僕たちとたくさん遊びましょう！」と6人が颯爽と登場し、高揚感のあるデビュー曲「Brand New Day」が始まると、会場は一気にヒートアップ。

続いての「Switch」は明るさから一転、大人の恋を表現したセクシーな雰囲気を醸し出し、早くも多彩な表情で魅了。事務所の先輩グループ・JO1の「Dreaming Night」のカバーではNICOから大歓声が上がり、曲終わりには「本公演はもっと熱くします」と、ファンの期待を高めた。

本公演は、時計針のようなリズミカルなダンスが魅力の「Tick-Tack」からスタート。さらに、海や花火に因んだ振り付けが散りばめられた「Dive」、「Firework」とサマーソングを立て続けに披露し、NICOとの夏の思い出づくりを盛り上げた。

最初のMCでは、「大阪で初開催のファンミーティングにようこそ！」「熱気がすごいね」と笑顔が広がり、各メンバーの自己紹介では会場と息の合ったコール＆レスポンスも繰り広げた。

ファンミーティングならではのゲームコーナー第1弾は「NICONICOイントロドン!」。3チームに分かれて曲名あてに挑戦したが、毎回マイクに辿り着くまでに条件がつくのがポイント。

チームは、田中（笑太郎）・谷口（太一）、大久保（波留）・寺尾（香信）、平本（健）・福田（歩汰）となり、二人三脚や背中での風船挟み、お姫さま抱っこなど悪戦苦闘しつつも、ペアでの頑張りをNICOが応援し、曲名は無事に全問正解。

JO1やINIの楽曲は6人でキレキレに踊り、女性アイドルグループの愛嬌を披露など、貴重な姿を見られる機会に。接戦の末、平本＆福田が勝利し、進行役の寺尾が用意していたさくらんぼゼリーがプレゼントされた。

すると「甘酸っぱい曲、聴きたいですか？」との流れから後半ライブが始まり、大塚愛の「さくらんぼ」をカバー。客席から驚きの声が上がるなか、愛らしいステップや手のポージングを披露し、途中からお笑いコンビ・にゃんこスターのネタでおなじみの振りに変わっていくと会場が笑いに包まれる場面も。決めフレーズ「もう1回！」はNICOと一緒に盛り上がった。

その後は、DXTEENらしい未来へのポジティブソングが続く。ゲームのわくわくした世界観が詰まった「Good Luck」、メンバーそれぞれの名前が入ったコールが楽しい「Change Over」では客席のNICOの近くへ、メンバーがタオルを振り回して客席も盛り上がるコンサートでの定番ソング「DREAMLIKE」で、会場の熱は最高潮に。

パフォーマンス後、寺尾が「大塚愛さんは大阪出身なので、関西に因んでカバーさせてもらいました」と明かし、メンバーは「それでさくらんぼゼリー！」と納得。

そして、ゲームコーナー第2弾では「イケボ無駄遣い選手権」で対決。ダサい台詞をいかにかっこよく言えるかを競い、ドラマ出演が決まり演技に自信ありという福田の番では「ピーッ」の効果音で肝心の台詞が消されるおもしろ演出、罰ゲームの寸劇で平本の相手役に指名された田中の演技はメンバーやNICOから「かわいい」と好評で、各自の個性が存分に発揮された。

ラストには、9月24日にリリースする6thシングル「両片想い」を披露し、気になる相手との距離が縮まる胸キュンを繊細な振り付けで表現。そして、NICOへ「今日は幸せをもらえたので、僕たちからも幸せを届けれたらうれしい。大好きだよ！」（大久保）、「地元の関西でNICOに会えて幸せ。また会いに来てもらえたらと思います」（平本）、「たくさんの人に愛されるグループになっていくので、応援をお願いします」（谷口）と締めくくった。

約半年ぶりとなったファンミーティングで、愛らしさと力強さを併せ持つダンスや歌唱力を通して一段と成長した姿を見せたDXTEEN。さらに、MCやゲームで垣間見えた無邪気さとのギャップで、6人とNICOの笑顔があふれる特別な夏の思い出が刻まれた。

TEXT BY 塩屋薫

PHOTO BY 矢橋恵一

■セットリスト

『2025 DXTEEN SUMMER PARTY ～BOY MEETS LOVE in OSAKA～』

2025年8月22日（金）大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

＜セットリスト＞

［SPECIAL MINI LIVE］

01. Brand New Day

02. Switch

03. Dreaming Night / JO1 （Cover Stage）

［本公演］

01. Tick-Tack

02. Dive

03. Firework

MC＆ゲームコーナー(1)

04. さくらんぼ / 大塚愛 （Cover Stage）

05. Good Luck

06. Change Over

07. DREAMLIKE

MC＆ゲームコーナー(2)

08. 両片想い

