2025年8月4日（月）から、北海道内の観光売店にて、北海道産牛乳を使用した『シマエナガぷるぷるみるくぷりん』が販売されています。

画像：株式会社タカチホ

愛らしいシマエナガをイメージして作られた『シマエナガぷるぷるみるくぷりん』は、北海道産の風味豊かでクリーミーな味わいの牛乳を使用した、とろける食感のなめらかプリン。なめらかでコクのある味わいです。

画像：株式会社タカチホ

パッケージは、北海道の自然風景を切り取ったようなほっこりとした雰囲気を大切にし、白樺の木に仲良くとまる2羽のシマエナガが愛らしく表現されています。

詳細情報

シマエナガぷるぷるみるくぷりん

発売日： 2025年8月4日（月）

価格：720円

販売店舗：北海道内観光売店

北海道Likers編集部のひとこと

北海道内の観光地や道の駅、土産店を中心に販売されている『シマエナガぷるぷるみるくぷりん』。今後は全国各地の“北海道フェア”などで順次取り扱いを拡大していく予定とのこと。ぷるぷる揺れるシマエナガ、SNS映えも期待できそう！

文／北海道Likers

【画像・参考】ぷるぷるプリンで“雪の妖精”シマエナガを表現 北海道産牛乳を使用の「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」8月4日（月）より北海道限定で新発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。