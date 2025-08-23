【実話】「そんなことをする時間があるなら家事をやれ！」逆らうと面倒な義母と、無関心な夫との間で苦しむ妻…どう戦った？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「義母クエスト」をイッキ見する
これでもかと嫁をいびる毒義母に、ドケチで超自己中な夫。そのリアルなストーリーが話題の漫画『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされ、SNSでは「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「先が気になって読み進めてしまった」などの感想が寄せられている。今回は、原作者のかづさん(@kadu0614)と漫画担当の赤星たみこさんに話を聞いた(前編)。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかな生活を送る主婦・かづさん。だが、幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な日々があったという。
看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った秋彦と結婚を決意。新婚生活をスタートさせたものの、義母から「なんで待たせるの？1回で出なさい」などと執拗な電話攻撃が始まった。
義母の秋彦さん(夫)への執着の理由について、かづさんは「息子だけでなく孫に対してもそうだが、周りにも嫁自身にもいかに嫁の存在が無用で無能なのかを知らしめたかったのだろう。私はそれを『執着』とは思わず、義母は自分の存在が薄れることに対して恐怖感があったんじゃないかと思っている」と分析する。
「息子が結婚したらまず嫁と子が一番であることは当たり前だが、義母はそれが納得いかないタイプだった。自分が一番じゃないと我慢できなかったのでしょうね」と、その心情を語った。
■「関心がない」夫の無関心と“老後”への驚き
夫・秋彦さんは、義母からの愛を受け入れつつも、面倒で関与したくないように見える。秋彦さんの母親への思いについて、かづさんは「義母は自分が一番でないと何をするかわからない人だ。それは夫のなかにも小さい頃から染み渡っているので、夫自身としては『逆らうと面倒なことになる』とわかりきっていた。なので、義母からのアクションは受け入れるものの、自分からは『必要時』以外は関与しない状況だった。関与しないと言うよりも、関心がないと言った方が近いかもしれない」と明かす。
「夫はひとりっ子なのに『親の老後なんて一度も考えたことがない』と言ったときは驚き呆れました。冗談かと思いましたから。『あんたが考えんで誰が考えるよ!?』と思ったものです」と、夫の無関心さに驚愕したエピソードを語った。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。