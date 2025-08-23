第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が、3-1で日大三（西東京）を下して初優勝。今月5日に始まった大舞台も幕を閉じ、ネットでは「甲子園ロス」を訴えるファンが続出した。

4万5600人が駆けつけた決勝。初回に1点先制された沖縄尚学は2回に同点に追いつき、6回と8回にも1点ずつ加点。3-1で日大三を破り、初めて夏の頂点に立った。

今月5日、創成館（長崎）と小松大谷（石川）の一戦で始まった夏の甲子園も、ついに閉幕。球児たちが演出するドラマに感動の連続だったファンからは、「甲子園ロス」を訴える声が続出した。

Xには「え？ 明日から甲子園無いの？ あぁ、高校野球ロス…」「甲子園ロス… 明日から何を楽しみに生きていこうか」「すでに甲子園ロスで虚無」「今年の甲子園満足度が高過ぎてロスがヤバいな」「しばらく甲子園ロスです。感動と勇気をありがとう！」などのコメントがあふれていた。

また、28日に都市対抗野球が開幕することから「甲子園ロスのそこのあなた 休む間もなく都市対抗野球が始まります」「例年なら甲子園ロスを感じるところだが、今年は都市対抗が8月開催なので問題なし」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）