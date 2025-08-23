40・50代「何穿く問題」→【しまむら】で解決！ 大人のサマ見え♡「優秀ボトムス」

コーデ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは、【しまむら】で展開する大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の「優秀ボトムス」。バルーンスカートやコクーンパンツなど、穿くだけでサマ見えしそうな旬ボトムスが勢揃い。スタイリングもしやすそうなので、「何穿こう？」そんなときも頼りになりそうです。

今っぽく垢抜ける！ スタイリングもしやすい優秀ボトムス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

世界的にビッグトレンドのデニム。旬のコクーンシルエットを取り入れたデニムスカートを穿けば、いつものカジュアルコーデを今どき顔へブラッシュアップできそう。公式Instagramによると「トップスはインでもアウトでも綺麗に見えます」とのこと。スタイリングもしやすいスカートは、コーデに迷ったときも頼れる優秀アイテムと言えそうです。

ワンツーコーデが垢抜ける主役級バルーンスカート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バルーンスカート」\2,189（税込）

旬のバルーンシルエットがおしゃれなスカート。着映え力抜群の主役級スカートは、シンプルなワンツーコーデも即サマ見えしそう。シルエットにボリューム感があるものの、落ち感のある生地で、体型カバーしながらスッキリと着こなせそうなのも優秀ポイント。クールで洗練された印象を与えるブラック・チャコールの2色展開。ミドル世代も取り入れやすそうです。

着回し力も◎ ミドル世代に似合う美シルエットデニム

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

美しいコクーンシルエットが特徴のジーンズは、さりげなくトレンドライクなコーデを楽しみたいミドル世代の強い味方に。ハンマーループとペインターポケットもおしゃれ見えをサポート。フェミニンなトップスにもカジュアルなTシャツにも合わせやすそうな、着回し力の高さも魅力的。

楽ちんキレイ見え、こなれ感アップも狙えるジーンズ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

ゆるっと穿けるシルエットと、明るく爽やかなライトブルーカラーが抜け感を与えるデニムは、穿くだけでサマ見えしそう。公式Instagramで「さらっとして、楽ちんな着心地だけど、綺麗見えが叶う」と紹介されているように、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうな優秀ボトムスです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

