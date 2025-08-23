世界バレーが開幕

バレーボールの世界選手権は23日、タイで女子1次リーグ第1戦が行われた。世界ランキング5位の日本は同44位のカメルーンと対戦。第1セット序盤はリードを許す展開だったが、逆転して25-21で取っている。第2セットも25-17で連取した。

カメルーンは世界ランクでは格下の相手。しかし、第1セットは一時9-4とリードを奪うなど、随所に身体能力を感じさせた。グリーンとオレンジのユニホームが映え、TBSなどで生中継を視聴したX上の日本ファンの視線も奪った。

「カメルーンの選手の足の長さに驚く」「カメルーンは背が高いですね。それにしなやかな筋肉をしている。かなり、ジャンプ力がある」「そしてカメルーン選手、胴短すぎィ！」と驚いた声のほか、ユニホームにも反響が集まった。

「カメルーンのユニホームめっちゃ可愛いんだが！！ エスニック調の模様激カワじゃん！」

「カメルーンのユニホームかわいい」

「カメルーンはユニホームのスポンサーロゴをテープな何かで隠してるのかな」

2010年に銅メダルを獲得している日本。15年ぶりの表彰台を狙う。



（THE ANSWER編集部）