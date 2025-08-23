タレント井上順（78）が、23日放送のBSフジ「HIT SONG MAKERS」（後7・00）に出演し、「ザ・スパイダース」時代のエピソードを語った。

番組では、1960年代後半に大流行したグループサウンズを特集。その先駆者だったのが、田邊昭知氏（現・田辺エージェンシー社長）をリーダーに、井上や堺正章、故・かまやつひろしさんらが所属していたスパイダースだった。

井上が「これはやりとげなきゃいけないというのはオリジナルを出そうと。田辺さんとかまやつさんと一致していた」と振り返る通り、当時は海外の人気グループによる楽曲のカバーが多かった。「自分たちの歌を歌わなくちゃという夢を持ちながらスタートした」と振り返った。

そんな中で生まれたのが、1965年のデビュー曲「フリフリ」だった。同曲のジャケット写真は、ステージ上でスーツ姿のメンバーたちが楽器を演奏する中、中央の堺がサルのポーズを取っているという、コミカルかつシュールなもの。しかし、7人組だったにもかかわらず、写真に写ったのは6人だけだった。作詞作曲したかまやつさんの姿だけがない。

井上はジャケット写真の撮影当日を回顧した。「撮影の時間になっても、かまやつさんが現れないもんだから、田辺さんが堺さんに“ちょっと連絡してくれ”と。当時は携帯なんかありませんから、公衆電話でかまやつさんのお宅に電話したら、男の方が出て。“かまやつさん、いますか？”、“いや、だいぶ前に出た”、“分かりました”って。切った後に、しばらくしてから、堺さんも“今の声はかまやつさんだ”って」と振り返った。

堺は「簡単に言うと、寝坊ですよ」とぶっちゃけ、「田辺さんは“もういいや、じゃあ6人で”って」と笑っていた。