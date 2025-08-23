¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÁª¼ê¤¬¾Ú¸À¡¡Àê¤¤»Õ¤Ë¡Ö¶â¶ä¤Î¥ª¡¼¥é¸«¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Æ±Î½¤È¤Ï¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶â¶ä¤È¤µ¤é¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡Ê36¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È¥ª¡¼¥é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀä¹¥Ä´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¸µµ¤°õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ»á¤Ï¡ÖËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ë¤â¤ÎÀ¨¤¯¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¸«¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»³ÅÄÅ¯¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¤¢¤½¤³¤ËÀ¨¤¤¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¶â¤È¶ä¤Î¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤ë¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÊý¡¢¿·¾±¤µ¤ó¤Ï¶â¤È¶ä¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀÖ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ïÏÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ»á¤âÅ¹¤òË¬Ìä¡£¡ÖËÍ¤Î¥ª¡¼¥é²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¿å¶Ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¿å¶Ì¤Ï·ë¹½·Ý¿Í¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£