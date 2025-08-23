「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が、23日に自身のX（旧ツイッター）を更新。アニメ「ダンダダン」からの謝罪を受け、コメントを発表した。

同アニメ第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせる姿がネットで話題となっていたが、YOSHIKIは「えー？この件何も知らないんだけど」と投稿、18日には「今回の件、全て関係者に任せます」としていた。

その後、22日にTVアニメ「ダンダダン」が公式SNSを通じて、「今回、 YOSHIKI 様及び X JAPAN 様に対して、事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております」と説明があった。

これを受けて、YOSHIKIはこの日「ダンダダン製作委員会の誠実な対応に、心から感謝します」と切り出し「驚きもありましたが、皆さんの声に感謝しています。プロデューサーさんとのポジティブな会話で、コラボの可能性も含め、素晴らしい未来をファンの皆さんと築いていける気がしています！」と和解の意向を示した。