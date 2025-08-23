渋谷でビールが一杯無料で楽しめる！イタリアンビール×絶品グルメの試飲イベント「Italia Terrace byビッラモレッティ」が開催中
Heineken Asia Pacific Beveragesは、2025年8月23日(土)、24日(日)の2日間、イタリアンビール「ビッラモレッティ」の試飲イベント「Italia Terrace byビッラモレッティ」を、渋谷ストリーム前稲荷橋広場にて開催中。極上のラガービールとさまざまなイタリア料理のペアリングが楽しめる入場無料のイベント…ということで、初日の会場は大盛り上がりとなった。
【写真を見る】会場内には雰囲気抜群のフォトスポットなども用意されている
■適度な苦味×すっきりとした後味のイタリアンビールで乾杯
同イベントを主催するHeineken Asia Pacific Beveragesとは、グローバル企業であるハイネケングループのアジア太平洋地域における輸出事業部門。すでに30地域のアクティブな市場で成功実績を収めており、世界中のハイネケン所有ブランドの強みを活かし、各市場へのアクセスと成長を支援している。
「Italia Terrace byビッラモレッティ」で試飲できるビッラモレッティは、1859年以来変わらぬ製法で醸造されている、正真正銘のイタリアン・クオリティー・ラガービール。上質なホップの香りとフルーティーな香りがバランスよく調和した一品で、適度な苦味とすっきりとした後味も特徴になる。
その特性上、パスタなどイタリア料理との相性は抜群で、会場にはさまざまなイタリア料理を扱うフードトラックも出店。いろいろ食べ比べて、お気に入りのペアリングを見つけ出す…といった楽しみ方もできそうだ。
ちなみに同イベントでは、4つのスペシャルな来場特典も用意されている。その概要は以下の通り。
■1：ビッラモレッティを一杯無料でプレゼント！
20歳以上の来場者には、もれなくビッラモレッティを一杯無料でプレゼント。会場内にはテーブル席も用意されているので、そちらでゆっくり試飲やペアリングを楽しむことができる。
■2：アイスクリームがもらえる「スタンプラリー」
会場内で3つのアクティビティを体験すると、入場時に手渡されるカードにスタンプが押される。アクティビティの内容は「無料ビールサンプリング受領」「ミニゲーム“ピッコロボッチャ”参加」「ビッラモレッティ公式Instagramをフォローし、タグ付けで投稿」といったもので、こちらをコンプリートした人には、絶品アイスクリームをプレゼント！(アイスクリームがなくなり次第終了)
■3：豪華景品抽選
1200円以上のフード購入(1フードトラックにて)、またはビール3缶セット購入で、オリジナルグッズがもらえる抽選スタンプを配布。オリジナルグッズは「自身の名前がプリントされたマイモレッティボトル」「トートバッグ」「ステッカーセット」などで、グッズがなくなり次第、配布は終了となる。
■4：ビッラモレッティMAP付き！「オリジナルうちわ」プレゼント
来場者にはもれなく「オリジナルうちわ」をプレゼント。うちわには渋谷区でビッラモレッティを飲むことができるお店を抜粋したMAPがデザインされているので、本イベントでビッラモレッティにハマった人は、続けてそれらの店舗を覗いてみるのもアリだ。
これらの来場特典以外にも、会場内ではイタリア生まれのスポーツ・ボッチャのミニ版「ピッコロボッチャ」に挑戦できるコーナーや、イタリアの雰囲気を感じられるフォトブースなどが展開。「ピッコロボッチャ」のハイスコア獲得者にはボトルオープナーが贈呈されるほか、こちらは上記のスタンプラリーの対象にもなっているので、訪れた際にはぜひ、挑戦することをおすすめしたい。
このように見どころ満載の注目イベント「Italia Terrace byビッラモレッティ」は、8月24日(日)は10時〜19時で開催される。気になる人は渋谷まで足を運び、キンキンに冷えたイタリアンビールと絶品メニューを堪能してみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
