TikTokアカウント「黒酢 不二子」に投稿されたのは、2匹の子猫が保護されてから新しいお家を見つけるまでの出来事です。「保護してくれてありがとうございます！」「2匹一緒に譲渡されて良かったです」「保護されたようで良かった！」などのコメントが寄せられ、59.2万回以上再生されています。

【動画：『家の敷地内で鳴いていた2匹の子猫』を保護した結果…】

2匹の子猫を保護

ある日の早朝、投稿主さんの家の敷地内から小さな鳴き声が聞こえたといいます。家の敷地内を探してみると、なんと2匹の子猫の姿があったそう。

投稿主さんは夜までママ猫を待ったものの、ママ猫が来なかったため2匹を保護することに。2匹はまだとても小さく、推定生後3週間ほどだったといいます。三毛柄の子猫は女の子、サバ白の子猫は男の子だったとか。

里親探しを開始！

投稿主さんがミルクをあげると、2匹は元気よく飲み始めたそう。その後、2匹にシャンプーをして綺麗にしてあげ、里親探しを開始したそうです。

とても可愛らしい2匹、投稿主さんのTikTokのお仲間の協力によりすぐに里親さんが決まったといいます！3ヵ月間は投稿主さんがお世話をし、その後里親さんへバトンをつなぐことに。

ずっと一緒の2匹

毛づくろいやお昼寝もずっと一緒なほど仲良しの2匹。里親さんの元へも、無事に2匹一緒に行くことになったのだとか。

投稿主さんによると、2匹の猫ちゃんはすっかり大人びた顔になり幸せに暮らしているそう。

この様子は59.2万回以上再生され「保護してくれてありがとうございます！」「保護されたようで、良かった！」等のコメントが多数寄せられ、子猫が保護されたことへの安心と感謝のコメントが多く寄せられていました。

TikTokアカウント「黒酢 不二子」では、保護猫活動についての投稿がアップされています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「黒酢 不二子」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。