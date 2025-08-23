YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、おてんばな新入り子猫にまさかの母性が芽生えた最強の女子猫番長「こげみ」ちゃんの様子。

母性本能全開のこげみちゃんの姿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「まさかのこげみ母さん爆誕？！」「ホントの親子みたい…尊い」といったコメントが寄せられています。

【動画：怒らせると『ボス猫より強い猫』→おてんば子猫に顔を叩かれた結果…予想外な『まさかの神対応』】

姐さんがまさかの…

パワフルすぎる新入り子猫にお兄ちゃん猫たちが手を焼く中、パパさんのマッサージを堪能していたのは、20匹の猫さんたちの長女「こげみ」ちゃん。『女子猫番長』の異名を持つ最強の姐さんで、普段は誰も寄せ付けないそうなのですが…。

なんと、おてんばな新入り子猫に母性が芽生えたのだとか！じゃれる子猫に優しく接するこげみちゃんの姿は、数年前に亡くなってしまった次女しまこちゃんを可愛がってくれていた時と、重なって見えたといいます。

母性本能全開！

数年ぶりに見るこげみちゃんの母性溢れる姿に、ママさんとパパさんもびっくり。子猫の毛づくろいをしてあげたり、怒らずに好きにさせつつも時には諌めたり、側で見守っていたり…。まるで本当の母猫のようです。

連続パンチやキックや甘噛みをされても、全て優しく受け入れていたというこげみちゃん。子猫のあまりの暴れっぷりにハラハラしてしまいますが、こげみちゃんなら許してくれるとわかっていて、全力で甘えているのかもしれません。

最強のママ

子猫には優しいこげみちゃんですが、女子猫番長の名に相応しい迫力で、オス猫さんを容赦なく追い払うことも。近づいただけの猫さんは気の毒ですが、子猫を守ろうと自分よりも大きな相手に立ち向かうこげみママが、かっこよすぎます！

子猫が可愛くて仕方がないものの、やはり元気すぎる子猫の子守りをする日々はかなり大変なご様子。そんな時は、パパさんにマッサージをしてもらいながら、ママさんと3人でおしゃべりタイム。たくさん甘えて、育児疲れを癒すこげみママなのでした。

投稿には「こげみ姉さん、こんな一面があるなんて。感動しました♡」「こげみちゃん完全に優しいママになってますね」「最恐のこげみ姐さんも可愛カッコよくて大好きですが、母性溢れるこげみママも素敵♡」「チビちゃんも母親のように慕っていて嬉しそう」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、20匹の猫さんたちの賑やかな日常の様子が投稿されています。優しさと強さを併せ持つこげみちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。