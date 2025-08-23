これは反則だよーーー（泣）【ミスド】可愛さ200点♡「キャラドーナツ」

初コラボで話題を集めた【ミスタードーナツ】とディズニーの期間限定ドーナツは、間もなく終了！ キュンキュンするパケとセンス抜群のドーナツ、まだ味わっていないなら、今日のおやつにいかが？

限定商品の魅力を詳しくご紹介します。

買わずにはいられない！？ ミッキー & ミニー！

チョコレートを纏ったキャラメルフレーバーのドーナツ生地に、真っ赤なりんごシュガーをトッピングした「ふわふわシューチョコリング＜ミッキーマウス＞」。耳はポン・デ・リング生地なので食感の違いを楽しめるのも嬉しいポイントです。ストロベリーチョコの「ふわふわシューストロベリーリング＜ミニーマウス＞」も一緒にGETして！ テイクアウト\334（税込） / イートイン\341（税込）。

パケの内側も見逃し厳禁！

パッケージは全6種類！ 食べる前だけでなく、食べた後にも写真を撮りたくなるデザインです。お腹も満たされて心もハッピーになれる一品です。

トキメキが止まらない！ 迷わずペア買い

ポン・デ・リング生地をストロベリーチョコレートでコーティングし、カラフルなシュガーをトッピングした「ポン・デ・スマイルストロベリー＜ミニーマウス＞」。ミニーちゃんの視線の先にはミッキーの笑顔が！ 見ているだけで幸せに包まれます。テイクアウト\216（税込） / イートイン\220（税込）。

差し入れや手土産なら限定ボックスで

「ディズニー スマイルコレクションセット」は、コラボ4商品入りの限定ボックスです。持ち運んでいる時、渡す時や受け取る時も、笑顔があふれるほっこり時間になりそう。テイクアウト\1,200（税込）です。

8月下旬までの販売で、売切れ次第終売です。ぜひ近くの【ミスタードーナツ】でGETして！

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N