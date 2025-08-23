「the last straw」の意味は？曲の歌詞で聞いたことがある人もいるかも…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「the last straw」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「我慢の限界」でした！
この表現は、「It's the last straw that breaks the camel's back（ラクダの背骨を折るのは最後の藁だ）」ということわざに由来するイディオムです。
「藁」を意味する「straw（ストロー）」と、飲みものを飲むときに利用する「straw（ストロー）」は発音もスペルも同じなので、文脈に気をつけましょう！
「I asked him one final time and he still didn't show any interest. That was the last straw.」
（最後に彼にもう一度聞いてみたが、やはり興味を示してくれない。私ももう我慢してられない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部