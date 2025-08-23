サンダーランドに所属するスイス代表MFグラニト・ジャカ（32）は今夏の移籍について振り返っている。



2023年夏にアーセナルを離れ、レヴァークーゼンへ移籍を果たしたジャカ。加入1年目からチームの主力として躍動し、23-24シーズンにはブンデスリーガを無敗で優勝。さらにDFBポカールも制し、国内2冠を達成した。



そんなジャカが今夏レヴァークーゼンを退団することは大きな話題となり、同選手はプレミア昇格組のサンダーランドを選んだ。その決断の裏には将来のキャリアを見据えたものがあったという。スイス『Blick』にて語った同選手のコメントを英『Daily Mail』が紹介している。





「サンダーランドでのこの経験は、私の将来に大きく役立つと信じている。私は指導者としてのキャリアを積みたいと思っている。だからこそ、苦しみや連帯感を経験することが大切なんだ。今後数ヶ月は多くの困難に直面することになるだろう。それがサッカーのもう一つの側面であり、それが私を形作っていくのだ」「ここでは、彼らはスポーツのために生き、呼吸し、そして苦しんでいる。何が起こっても、この決断を後悔することは決してない。私はキャリアの中で多くのスタジアムでプレイしてきたが、正直言って、サンダーランドでの最初のホームゲームは、私がこれまで経験した中で最高の試合のひとつだった」「ファンとクラブ全体の熱狂は凄まじいものだった。鳥肌が立つほど、本当に素晴らしい瞬間だった。あの雰囲気に魅了された。私にとって、それはキャリアの中でトップ 3 に入る瞬間の一つで、すべてが活気に満ちていた」現役引退後に指導者への転身を示唆したジャカはサンダーランドでの経験が自分の将来に役立つと感じ、今回の移籍を決断したという。今夏1億ポンドを超える大型補強を行い、プレミアリーグ残留を目指すサンダーランド。開幕戦はウェストハムに3-0で勝利と素晴らしいスタートを切った。キャプテンマークを巻くジャカはなかでも大きな期待を背負うが、サンダーランドをどのように引っ張っていくのか、注目だ。