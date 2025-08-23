¼ãÄÐÀé²Æ¡¢»×½Õ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ£»¨¤ÊÉãÌ¼´Ø·¸¤ò²óÁÛ¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
8·î21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¤¬2¿Í¤ÎÌ¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤¬¡È»×½Õ´ü¤ËÉã¿Æ¤Ë¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢»ä¤ÏÆÃ¤Ë¥Ñ¥Ñ·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤È¤«¤â¡¢µ¤ÇÛ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¥³¥½¥³¥½¸«¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â·ù¤À¤·¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÏÉã¿Æ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤ÏÁ´Á³Âç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤Ê»þ´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤È´Ø·¸À¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸å²ù¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£