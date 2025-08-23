この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師・HISAKOさん、「タピオカの原料でフライドポテト」日本では超珍しいキャッサバイモを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【大家族】フライドポテトを作りました。大家族ごはん」と題した動画を公開。動画では、日本ではなかなかお目にかかれない珍しい「キャッサバイモ」を使ってフライドポテト作りにチャレンジする様子を伝えた。



HISAKOさんは「キャッサバイモって、タピオカの原料になるお芋なんです」と説明し、家族にキャッサバイモの由来や特徴を分かりやすく解説。また、「大阪では絶対なスーパーで買われへん」「めっちゃ珍しいらしい」と、キャッサバイモが日本の一般家庭ではいかにレアな存在かを強調した。



原産地がブラジルで、主食としても食べられるキャッサバイモについて、「これ、ブラジルとかではご飯の代わりに主食らしいよ。毎日食べんねんて」とその食文化を紹介。そして、「これじゃ、毒があるらしいから、湯がいて、それから切って、フライドポテトにすると絶対おいしいね」と、下処理の大変さや注意点にも触れ、「剥きすぎて、指がおかしくなる」「親指の関節がおかしくなってきた」と苦労も率直に語った。



調理中は「日本では、めっちゃ珍しいキャッサバイモ。タピオカの原料です」と再び強調し、揚げ終わると「フライドポテトできましたー。10人分。これ、一生見なくなるよな、きっと」と感慨深げ。家族とともに一口食べて、「大好評でございました」と結果にも大満足の様子を見せた。



動画の最後には、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル。また次の動画でお会いしましょう」「笑顔で子育て。応援したくて作っちゃいました。『頑張らんでええ、適当でええ』」と、子育て中の視聴者に向けて励ましのメッセージを送って締めくくった。