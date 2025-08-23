24年有段者のみが、出場できる、そろばん競技の全国大会に、史上最年少の5歳で出場した鹿児島市の女の子がいます。大好きなそろばんで負けたくない！負けず嫌いの、そろばん少女が、今年も全国大会に出場しました。笑顔が弾ける小学1年生、夏休みの一幕に密着しました。

■小学生になった綾華さん 練習に向き合う姿勢も進化

24年、『every.かごしま』が取材した、そろばん競技の大会に、ちょこんと座る、一際小さな女の子がいました。鹿児島市の玉城 綾華さん、当時5歳です。綾華さんは24年8月、京都で行われた、有段者のみが出場できる、全国大会に史上最年少で出場しました。

（玉城 綾華さん）

「難しいところをやるところ（が好き）一位をとって、トロフィーを貰うところ（が楽しい）」



3歳から、そろばんを始めた綾華さん。普段は天真爛漫で元気いっぱいな女の子ですが、そろばんを弾くと、その表情が変わります。

（取材から1年）

鹿児島市の公民館を訪ねると…。6歳になった綾華さんが、真剣な表情で練習に励んでいました。今年も最年少の選手として、全国大会に出場します。



（玉城 綾華さん）

「（Q.最近何が楽しい？）そろばん。逆上がりだったけど、そろばんになって、今は2番が体操で1番がそろばん」

この春から小学生になった綾華さん。



（玉城 綾華さん）

「綾華、一番、小学校で好きなのは体育と算数。でも算数、簡単」

精神的にも成長し、練習への取り組み方も変わったと言います。



（母・智帆さん）

「今までは、先生に与えられた練習に無我夢中で取り組むという感じだったが、今の私は、これを目標にしているから、こういう風に練習をしたら良いんじゃないかというのを、自分で考えて取り組むようになった」

週に2、3回教室に通う生徒が多い中、綾華さんは週に6日、教室に通っています。



（全国珠算教育連盟鹿児島県支部・若木 康広支部長）

「平気で夜の8時、9時までかかって、その1問ができるまで、帰らないと、泣きながらでも根性のある子」

（母・智帆さん）

「負けず嫌いで少し完璧主義なところもあって、何事に対してもアグレッシブで果敢に挑戦していく子ども」



大好きなそろばんで、負けたくない！その純粋な思いが綾華さんの原動力です。

綾華さんがこれほど熱中するそろばん。実は昨今、小学生の習い事として人気が高まっています。学研教育総合研究所の「小学生白書」によりますと、24年、そろばんを習っていた小学生は全体の8％。体操やサッカー、フットサルを習っている小学生よりも多くなっています。

その人気は、コロナ渦に一度落ち込んだものの、21年以降、増加しています。子供達の集中力や暗算力を育てることができる、そろばんが、デジタル機器が発達した現代でも将来に役立つ習い事として人気を集めています。

■「嬉しかった！」笑顔で語る全国大会の手応え

全国大会を翌週に控えた週末。綾華さんは家族と一緒に、大自然の中で夏休みを満喫していました。



（母・智帆さん）

「生き物、追いかけて過ごすことが多い。山に登ったり。大自然の中に行くと身も心も解き放たれるようで」

日本百名山に登ることを家族の夢に据えるほど、体を動かすことが大好きな綾華さん家族。自然の中で、心身ともにリフレッシュすることで、大好きなそろばんに集中出来ているようです。

全国大会3日前。一段と練習に熱が入っていました。



（玉城 綾華さん）

「（Q.調子はどうですか？）あがってきた。750点から800点を取りたい」

（全国珠算教育連盟鹿児島県支部・若木 康広支部長）

「まず、自分との戦いで去年の自分を超えることと、彼女自身、目標を立てた点数があるので、それに少しでも近づけたらそれでいい」



間違えても、出来るまで何回も挑戦。この日も暗くなるまで、練習に励みました。

そして迎えた、2回目の全国大会。



（玉城 綾華さん）

「練習の成果が発揮できるよう頑張ります」



6歳から75歳までの約700人が出場し、かけ算や、割り算などの6種目を合計1500点満点で競います。

結果は665点。目標には届きませんでしたが、24年よりも150点以上、点数を伸ばしました。



（城 綾華さん）

「去年より点数が伸びて嬉しかったです」



笑顔が弾けるそろばん少女。

「綾華」という名前には、人との出会いや経験の中で、彩りのある人生を、華やかに織りなすという意味が込められています。両親の思いのままに、たくさんの人に、彩られ始まったばかりの物語を歩んでいます。

（玉城 綾華さん）

「（Q．将来の夢はある？）うん！お医者さんと、そろばんの先生。そろばんを、皆に上手になってほしいから」



これからも、たくさんの出会いが待っています。



（KYT news.everyかごしま 25年8月12日放送）