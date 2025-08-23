¶¸¤Ã¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¡¡¤â¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¾¦Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡È²¿¤«¡É¤¬³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤É¤³¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´¤Æ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¶È³¦¤Ï¸½Ìò¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤ä¸µ·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¡Ö¤¹¤Ç¤ËÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î»þÅÀ¤«¤é¿§¡¹¤ÊÉôÊ¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¤¿¤À¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ²½¤¬É¬¤ºµ¯¤¤ë¤¿¤á¡¢Êª»ö¤¬ÎÉ¤¤Êý¤Ë¤â°¤¤Êý¤Ë¤âÅ¾¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Î¡Ö¤³¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªÂÎ¸³ÃÌ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤äÂç¿Í¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥È½Ð¿È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤³¦·¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¡×¤Î»þÅÀ¤Ç¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤ª¤«¤·¤¤¿Í¤¬²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î·î¼ý¤«¡¢¤à¤·¤í½÷Í¥¶È¤ò¤·¤Æ¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê»×¤¦¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡Ë¤À¤È¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥°¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡Ö»à¤Ì¤Û¤É²Ô¤®¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÌë¿¦¡Ü¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢·î¼ý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥É¤¤»¶ºâÊÊ¤¬¤Ä¤¤¬¤Á¤Ë¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï½÷Í¥Àì¶È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¥ã¥¹¥È»þÂå¤è¤ê¤«¤Ï²Ô¤²¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÔÆ¯ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯Âç¶â¤òÆÀ¤ë¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÅö»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î°ÛÍÍ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ä»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¢¥Ã¥×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ãë¿¦¤ÎÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ÖºÝ¡Ö¤¢¤é¡©¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·Â³¤±¤ë¤È¡Ö¥é¥ó¥Á1000±ß¤Ç½Â¤ë¡×¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¤½¤³¤½¤³¤Î¶â³Û¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤ÎÀ¸³è¤ò°ìÀÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¡×¤Ç¤¹
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î·Ð¸³¡É¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤À¤È¤«¡¢¾ï¤ËÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ï¶È³¦¤Ë¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¼ê¤Î¿Í¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤¬Á´°÷Æ±¤¸¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾åµ¤Î¿Í¡¹¤ÏÂ¯¤Ë¸À¤¦ÍÛ¥¥ã¡ÊÌÀ¤ë¤¯¿ÍÅö¤ê¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥é¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¢¥¥ã¡Ê°Å¤¯¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¥ã¥é¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï1¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤´Ìµº»ÂÁ¡×¤È¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ÆÃ¤Ë°úÂà¸å¡¢¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤´Ìµº»ÂÁ¤È¤Ê¤ë¸µ½÷Í¥¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë°ÛÀ¤«¤éÀÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤äÀÊýÌÌ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÀ¤¬Çö¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤¢¤È¤Ï¡Ö¸µ½÷Í¥¤À¤«¤é¥¤¥±¤ë¤À¤í¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¬¡¼¥É¤¬¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¤ÈÁ´¤Æ¤¬Íð¤ì¤ë¡×¤Î¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡£¤à¤·¤í¿¦¶ÈÉÂ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë°ÛÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·Ù²ü¿´¤¬²áÅÙ¤Ë¶¯¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤È¤¤¤¦¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄçÁà³µÇ°¤Ê¤É¡ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýÌÌ¡É¤Ç¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÉ¬¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¹â¼ýÆþ¤ÎÂå½þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£
