お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）が23日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。大人気芸人の“粋な計らい”に感動したエピソードを語った。

この日の動画では、「神対応芸能人」と題し、コットンの2人が共演経験のある芸能人の中から、裏でも神対応だった人物を紹介する企画を展開。

きょんは「霜降り明星」の粗品の名を挙げ、「この間、ルミネtheよしもとで一緒で。“おいきょん、結婚おめでとう”って言ってくれて…」と7月に結婚発表した自身を祝福してくれたと弾んだ声で伝えた。

続けて「霜降りさんは別の仕事があったから自分たちの出番終わったらすぐ出られたのよ。でもスタッフさんから“これ粗品さんからです”って、裸のご祝儀をもらったのよ」と回想。

「“え〜！どんな渡し方！？”って思ったんだけど、ただただお財布に入ってたお札じゃなくて、全部ピン札だったのよ。それ見て感動しちゃった」と多忙な中でも見せた気遣いに心を打たれた様子。

「“きょんと一緒やからピン札用意したろう”っていうのが全部伝わっちゃって。いろいろ考えて動いてくれてたんだなっていうのがうれしかった」と笑顔だった。