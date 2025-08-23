¥ß¥¹¥Þ¥¬½Ð¿È24ºÐÈþ½÷¡¡¥×¥íº²´¶¤¸¤ëÈþ¤¯¤Ó¤ì¤È¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤òÈäÏª
º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÂÐÃÌÃæ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤Î¡ÈÎ¹¹ÔÏÃ¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£¶öÁ³¤Î²ñÏÃ¤Î¹¤¬¤ê¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸»ÔÌ¥ÎÏÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¨¤ìÈ±¤¬Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤È©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿ÍÅ±ð¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥È¤¬ÉÁ¤¯ÈþÃ«´Ö¤¬É¬¸«¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþ¤¯¤Ó¤ì¤È¸«»ö¤ÊÊ¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§·Ã¸¶Í´Æó¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²ÃÆ£»ÖÊæ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Àß³ÚÏÂÂå¡Ë
¡ÚÂçÅçÍþÇµ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤«¤é¡Ë
À¸Ç¯·îÆü2000Ç¯11·î25Æü¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹153cmÂÎ½Å46kg¡¡2021Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸»ÔÌ¥ÎÏÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ÆÃµ»¥À¥ó¥¹¡¦¥Ô¥¢¥Î¡¦ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¦¿å±Ë¡¡¼ñÌ£²»³Ú´Õ¾Þ¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@oisland_rino25¡Ë