¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Êâ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×»àµå¸òÂå¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¤¬·Ú½ý¶¯Ä´¡¡¼ÆÅÄ»â»Ò¤ÎÂ¨¼Õºá¤Ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¡×
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¸òÂå¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬¡¢·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡8²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¼ÆÅÄ»â»Ò¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÉÕ¶á¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¡¢ÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Êâ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»àµåÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ëÃæÂ¼¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¡¢µ¤¾æ¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£