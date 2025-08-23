¡Ö¤½¤ê¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤À¤è¡×Éã¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¡¢Êì¤Ï¼êÄÍÍýÈþ¡ÄÇÐÍ¥Â©»Ò¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¬¥ÁÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ó¡×
ÂçÊªÇÐÍ¥2À¤¤ÎàÉã¿Æ¤½¤Ã¤¯¤êá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿¿ÅÄ¹Ç·¤È½÷Í¥¡¦¼êÄÍÍýÈþ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í(¤Æ¤Å¤«¡¦¤Ò¤Ê¤È)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSummer photo session #1¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¹õÈ±¤¬±Ç¤¨¡¢¥«¥á¥é¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤ÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¥¬¥ÁÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ·Á¡×¡Ö¿¿ÅÄ¹Ç·¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÆî¿Í¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤È¼êÄÍÍýÈþ¤Î¼¡ÃË¡£¿¿ÅÄ¤È¼êÄÍ¤Ï1990Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£