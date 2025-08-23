タレントの手越祐也（３７）が２３日、東京・京王アリーナＴＯＫＹＯで行われたｅスポーツ大会「ＶＡＬＯＲＡＮＴ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒｓ Ｊａｐａｎ ２０２５ Ｓｅａｓｏｎ Ｆｉｎａｌｓ」に公式スペシャルサポーターとして出席した。

オープニングにはピースポーズをしながら華やかに登場すると大歓声が上がった。大のｅスポーツ好きの手越はイベント１日目を終え、「ｅスポーツを知らない人からすると、ゲームでしょ？と思うかもしれないけど、それこそ五輪競技や、野球、サッカー、バスケットボールだったりとスポーツっていうものを通じると、変わらない」と強調した。

手越は、１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜、後１０・３０）に出演することが発表されており、同ドラマでは髪色も黒色となったビジュアルが公開されていたが、この日のイベントではトレードマークの金髪姿で観客を盛り上げた。「最高でした。改めてオフライン（のイベント）っていいよね」と振り返り、笑顔を見せた。

２日目の２４日には「ＴＥＡＭ 手越祐也」として実際に自身が参戦してショーマッチを行う。「相手がどんな強くてもビビることないんで。『そこにいっちゃうの手越』って言ってもらえるような会場が沸くぐらいのあいつ強気だな、やっぱり生き方と一緒だなと思ってもらえるような強気な伸び伸びしたプレーができたら」と意気込んだ。