「現在使用しているイヤホンのメーカー」ランキング！ 2位「SONY」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女500人を対象に、「イヤホンのメーカー」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「現在使用しているイヤホンのメーカー」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名企業で信頼感があったから」（20代男性／神奈川県）、「SONY製はレビューを見て、音質が良いと評判が良かったため」（50代男性／東京都）、「音質が非常に良く、長期間の使用が可能だったから」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「使用しているほとんどの機器が、Apple製品なので」（50代男性／千葉県）、「メーカーへの信用度が高いから」（20代女性／東京都）、「スマートフォンがiPhoneなので互換性が良いと思ったから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:古田 祐三)
2位：SONY／146票長年オーディオ製品を手がけてきた技術力を活かし、イヤホンでも幅広いラインアップを展開するSONY。ノイズキャンセリング性能や音質の評価が高いのが特徴です。代表的なモデルである「WF-1000XM5」は、統合プロセッサー「V2」と「QN2e」による高度なノイズキャンセリングに加え、8.4mmドライバーで豊かな低音と繊細な高音を再現。LDACによるハイレゾワイヤレスにも対応しています。
1位：Apple／167票シンプルでミニマルなデザインと、iPhoneやMacとの高い親和性が大きな特徴。ワンタップでのペアリングや端末間の自動切り替えなど、エコシステムとの連携が強み。「AirPods Pro（第2世代）」では、H2チップによる強力なアクティブノイズキャンセリングや「空間オーディオ」に対応し、利便性と高音質を両立しています。
回答者からは「使用しているほとんどの機器が、Apple製品なので」（50代男性／千葉県）、「メーカーへの信用度が高いから」（20代女性／東京都）、「スマートフォンがiPhoneなので互換性が良いと思ったから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
